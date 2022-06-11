МО США: Америка продолжит сохранять текущее положение дел в Тайваньском проливе

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.

Такое заявление министр сделал на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщает ТАСС.

«Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принёс много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы категорически против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, и мы не поддерживаем независимость Тайваня», — прокомментировал ситуацию Остин.

Ранее издание Global Times сообщило о том, что, по заявлениям эксперта, народно-освободительная армия Китая будет применять наихудший из возможных сценариев в ходе учений в связи с ростом напряжённости в Тайваньском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить