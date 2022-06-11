МО США: Америка продолжит сохранять текущее положение дел в Тайваньском проливе

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.

Такое заявление министр сделал на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщает ТАСС.

«Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принёс много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы категорически против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, и мы не поддерживаем независимость Тайваня», — прокомментировал ситуацию Остин.

Ранее издание Global Times сообщило о том, что, по заявлениям эксперта, народно-освободительная армия Китая будет применять наихудший из возможных сценариев в ходе учений в связи с ростом напряжённости в Тайваньском проливе.