GT: Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет применять наихудший из возможных сценариев в ходе учений в связи с ростом напряженности в Тайваньском проливе.

Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на слова китайского военного эксперта, пожелавшего остаться неназванным.

«Япония и США рассматривают планы вмешательства в тайваньский вопрос военными средствами, поэтому НОАК будет проводить больше учений с учётом наихудшего сценария», — отметил эксперт.

Он также уточнил, что недавно китайской армией были проведены крупномасштабные учения в районе острова Тайвань.

«Это являлось редкостью в последние годы», — заключил военный специалист.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что власти Китая не пойдут на компромисс или уступки по вопросу Тайваня.

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