В МИД КНР пригрозили США серьёзными последствиями за поощрение сепаратизма на Тайване

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.
В МИД КНР пригрозили США серьёзными последствиями за поощрение сепаратизма на Тайване
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По его словам, в последнее время американская сторона всё чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников так называемой независимости Тайваня.

«Как правительство Китая расценивает визит сенатора США Тэмми Дакуорт в Тайбэй? И может ли такой визит спровоцировать вооружённый конфликт в Тайваньском проливе? Это опасно для Тайваня и будет иметь серьёзные последствия для Соединённых Штатов», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что США и Тайвань планируют объявить о проведении переговоров, имеющих целью углубление экономического сотрудничества.

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