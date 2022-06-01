В МИД КНР пригрозили США серьёзными последствиями за поощрение сепаратизма на Тайване

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.

По его словам, в последнее время американская сторона всё чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников так называемой независимости Тайваня.

«Как правительство Китая расценивает визит сенатора США Тэмми Дакуорт в Тайбэй? И может ли такой визит спровоцировать вооружённый конфликт в Тайваньском проливе? Это опасно для Тайваня и будет иметь серьёзные последствия для Соединённых Штатов», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что США и Тайвань планируют объявить о проведении переговоров, имеющих целью углубление экономического сотрудничества.