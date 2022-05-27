В КНР заявили о неготовности к уступкам по вопросу Тайваня

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Власти Китая не пойдут на компромисс или уступки по вопросу Тайваня, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

По его словам, Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

«В вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Китая, других ключевых интересов, у Китая нет места для компромисса или уступок», — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.

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