В КНР заявили о неготовности к уступкам по вопросу Тайваня
По его словам, Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
«В вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Китая, других ключевых интересов, у Китая нет места для компромисса или уступок», — цитирует ТАСС дипломата.
Он отметил, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.
23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.