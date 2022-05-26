Блинкен высказался о позиции США по Тайваню

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня.
Блинкен высказался о позиции США по Тайваню
  • AP
  • © Carolyn Kaster

Об этом он сказал, выступая с программной речью, посвящённой политике нынешней американской администрации в отношении Китая.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня. И мы ожидаем, что противоречия... будут урегулированы мирными средствами», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим госсекретарь выразил недовольство действиями Китая в отношении своей собственной территории.

«Пекин использует всё более провокационную риторику и деятельность, подобную полётам самолётов Народно-освободительной армии Китая близ Тайваня практически на ежедневной основе», — добавил он.

23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.

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