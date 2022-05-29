НАТО изменит статус России в новой стратегической концепции

Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне, будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнёром, а также внесём Китай, который до сих пор никак не фигурировал в стратегии», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Тало добавил, что на саммите также обсудят вопрос присоединения Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО на уровне глав стран и правительств, который состоится в июне в Мадриде.