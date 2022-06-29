Постпред Китая в ООН: КНР обеспокоена новой стратегической концепцией НАТО

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.

«Китай внимательно следит за стратегическими корректировками НАТО и чрезвычайно встревожен последствиями так называемой стратегической концепции. Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — сообщил он в ходе заседания Совета Безопасности.

Представитель Китая призвал Североатлантический альянс не использовать сложившуюся на Украине ситуацию для усугубления конфронтации между странами и развязывания новой холодной войны.

Чжан Цзюнь также отметил, что КНР выступает против создания подобной НАТО организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также активного вмешательства альянса в дела АТР.

Ранее сообщалось о том, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность России и Китая к поддержке друг друга в различных многосторонних форматах, включая площадку ООН.