Постпред Китая в ООН: КНР обеспокоена новой стратегической концепцией НАТО

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Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.

«Китай внимательно следит за стратегическими корректировками НАТО и чрезвычайно встревожен последствиями так называемой стратегической концепции. Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — сообщил он в ходе заседания Совета Безопасности. 

Представитель Китая призвал Североатлантический альянс не использовать сложившуюся на Украине ситуацию для усугубления конфронтации между странами и развязывания новой холодной войны. 

Чжан Цзюнь также отметил, что КНР выступает против создания подобной НАТО организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также активного вмешательства альянса в дела АТР. 

Ранее сообщалось о том, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность России и Китая к поддержке друг друга в различных многосторонних форматах, включая площадку ООН.

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