Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению Североатлантического альянса.

«Мои поздравления Финляндии, Швеции и Турции в связи с подписанием трёхстороннего меморандума — это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции в НАТО», — написал Байден в Twitter.

Он отметил, что расширение НАТО укрепит коллективную безопасность альянса.

Ранее канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран — членов альянса 29 июня примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.