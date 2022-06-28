Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению НАТО
«Мои поздравления Финляндии, Швеции и Турции в связи с подписанием трёхстороннего меморандума — это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции в НАТО», — написал Байден в Twitter.
Он отметил, что расширение НАТО укрепит коллективную безопасность альянса.
Ранее канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран — членов альянса 29 июня примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.