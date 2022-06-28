Турция: Швеция и Финляндия согласны сотрудничать по борьбе с Рабочей партией Курдистана

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Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Об этом сообщила канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция: Швеция и Финляндия согласны сотрудничать по борьбе с Рабочей партией Курдистана
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«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и её филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETÖ», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Стокгольм и Хельсинки также согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности.

Ранее канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

До этого в администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.

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