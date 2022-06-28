Турция: Швеция и Финляндия согласны сотрудничать по борьбе с Рабочей партией Курдистана
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«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и её филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETÖ», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Стокгольм и Хельсинки также согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности.
Ранее канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.
До этого в администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.
Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.