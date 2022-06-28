Канцелярия Ниинистё: Турция на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней.

Также указывается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что представители Финляндии, Швеции и Турции на саммите НАТО в Мадриде готовят трёхсторонний документ, учитывающий обеспокоенность Анкары по вопросу расширения альянса за счёт двух европейских стран.