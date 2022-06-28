HS: Финляндия, Швеция и Турция готовят документ о решении разногласий по членству в НАТО
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Как уточняет издание, документ будет доработан после встречи финского президента Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как ожидается, политические консультации между Турцией и Швецией состоятся в среду, 29 июня, в Анкаре.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что три страны работают над соглашением по безопасности, которое будет включать вопросы экспорта оружия и борьбы с терроризмом.