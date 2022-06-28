HS: Финляндия, Швеция и Турция готовят документ о решении разногласий по членству в НАТО

Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что представители Финляндии, Швеции и Турции на саммите НАТО в Мадриде готовят трёхсторонний документ, учитывающий обеспокоенность Анкары по вопросу расширения альянса за счёт двух европейских стран.

Gettyimages.ru