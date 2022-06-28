HS: Финляндия, Швеция и Турция готовят документ о решении разногласий по членству в НАТО

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Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что представители Финляндии, Швеции и Турции на саммите НАТО в Мадриде готовят трёхсторонний документ, учитывающий обеспокоенность Анкары по вопросу расширения альянса за счёт двух европейских стран.
HS: Финляндия, Швеция и Турция готовят документ о решении разногласий по членству в НАТО
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Как уточняет издание, документ будет доработан после встречи финского президента Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ожидается, политические консультации между Турцией и Швецией состоятся в среду, 29 июня, в Анкаре.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что три страны работают над соглашением по безопасности, которое будет включать вопросы экспорта оружия и борьбы с терроризмом.

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