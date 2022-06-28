МИД Турции: 29 июня состоятся политические консультации между Анкарой и Стокгольмом

Политические консультации между Турцией и Швецией состоятся в среду, 29 июня, в Анкаре. Об этом заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Очередные политические консультации между нашей страной и Швецией состоятся в Анкаре 29 июня 2022 года под сопредседательством заместителя министра иностранных дел и директора по делам ЕС, посла Фарука Каймакчи и статс-секретаря МИД Швеции, посла Роберта Ридберга», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в рамках консультаций стороны обсудят турецко-шведские отношения, отношения Турции и ЕС, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара всё ещё не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности, которое будет включать вопросы экспорта оружия и борьбы с терроризмом.