МИД Турции: 29 июня состоятся политические консультации между Анкарой и Стокгольмом

Короткая ссылка
Политические консультации между Турцией и Швецией состоятся в среду, 29 июня, в Анкаре. Об этом заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
МИД Турции: 29 июня состоятся политические консультации между Анкарой и Стокгольмом
  • Gettyimages.ru

«Очередные политические консультации между нашей страной и Швецией состоятся в Анкаре 29 июня 2022 года под сопредседательством заместителя министра иностранных дел и директора по делам ЕС, посла Фарука Каймакчи и статс-секретаря МИД Швеции, посла Роберта Ридберга», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в рамках консультаций стороны обсудят турецко-шведские отношения, отношения Турции и ЕС, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара всё ещё не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности, которое будет включать вопросы экспорта оружия и борьбы с терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить