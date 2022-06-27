В Турции заявили о неготовности согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Турция всё ещё не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Мы не можем сказать «да», пока они полностью не прекратят оказывать поддержку террористам, поддерживать с ними отношения, не показав это конкретными шагами», — цитирует его ТАСС.

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции с целью разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены якобы из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.