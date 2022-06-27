Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности, которое будет включать вопросы экспорта оружия и борьбы с терроризмом.

«В настоящее время мы работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и Турцией, чтобы и далее сотрудничать в области вопросов безопасности, включая экспорт оружия и борьбы с терроризмом», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Столтенберг отметил, что Швеция в последние недели приняла ряд мер в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара всё ещё не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.