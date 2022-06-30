Лавров: усиление военного присутствия США в Европе нарушает акт Россия — НАТО

Решение об усилении военного присутствия США в Европе и расширении на восток Североатлантического альянса нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Решения... грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых — я имею в виду восточноевропейских — членов альянса», — сказал он.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Он также заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.