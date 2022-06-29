Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

Страны НАТО готовились к противостоянию с Россией с 2014 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«В действительности, мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014 года», — заявил он на пресс-конференции в Мадриде.

Столтенберг добавил, что альянс стал вкладывать больше денег в оборону, а также усилил военное присутствие на своём восточном фланге.

Ранее стало известно, что в новой Стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

В соответствии с документом, НАТО не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации.