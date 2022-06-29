НАТО заявило, что не представляет опасности для России

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НАТО в принятой на саммите в Мадриде новой концепции заявило, что не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации.
НАТО заявило, что не представляет опасности для России
  • РИА Новости

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет опасности для России», — заявили в альянсе. 

В НАТО добавили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России.

При этом в альянсе заявили о намерении сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, отметив, что при этом больше не считают российскую сторону партнёром.

Также в НАТО заявили, что Россия является «самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в Евроатлантическом регионе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность.

Он отметил, что НАТО продолжает исполнять заложенную по умолчанию задачу — продвижение инфраструктуры альянса в сторону российских границ. 

Песков обратил внимание, что этот процесс идёт несколько десятилетий.

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