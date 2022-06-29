НАТО официально назвало Россию главной угрозой своей безопасности
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«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», — заявляется в концепции.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о планах Североатлантического альянса назвать Россию угрозой в своей стратегии.
По его словам, это именно НАТО представляет собой угрозу для России.
Также он заявил, что Россия будет делать всё для того, чтобы её безопасность и безопасность её союзников была обеспечена.