НАТО официально назвало Россию главной угрозой своей безопасности

Саммит Североатлантического альянса в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», — заявляется в концепции.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о планах Североатлантического альянса назвать Россию угрозой в своей стратегии.

По его словам, это именно НАТО представляет собой угрозу для России.

Также он заявил, что Россия будет делать всё для того, чтобы её безопасность и безопасность её союзников была обеспечена.