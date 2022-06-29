Замглавы МИД Рябков высказался о планах НАТО назвать Россию угрозой в своей стратегии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о планах Североатлантического альянса назвать Россию угрозой в своей стратегии.

«Будет принята новая стратегическая концепция, где Россию собираются назвать угрозой для альянса, — это к реальной жизни не имеет никакого отношения», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он добавил, что это именно НАТО представляет собой угрозу для России.

Также он заявил, что Россия будет делать всё для того, чтобы её безопасность и безопасность её союзников была обеспечена «при любых условиях независимо ни от каких расширенческих волн».

Замглавы МИД отметил, что Москва осуждает безответственный и разрушающий европейскую архитектуру курс НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.