Путин: Россия ответит зеркально в случае размещения вооружения НАТО в Финляндии и Швеции

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Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он сообщил, что у Москвы нет обеспокоенности с точки зрения вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс. 

«Только они должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально», — заявил Путин в ходе общения с журналистами.

Также российский лидер назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.

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