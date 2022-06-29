Путин: Россия ответит зеркально в случае размещения вооружения НАТО в Финляндии и Швеции
Он сообщил, что у Москвы нет обеспокоенности с точки зрения вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.
«Только они должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально», — заявил Путин в ходе общения с журналистами.
Также российский лидер назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.