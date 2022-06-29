Президент России Владимир Путин назвал НАТО «рудиментом» холодной войны.

«Блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам всё время отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз», — заявил он.

Путин добавил, что все искали повода и возможности придать альянсу новый импульс именно как военной организации.

«Ничего для нас нового здесь нет», — подытожил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность.