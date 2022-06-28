Столтенберг заявил, что расширение НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту — и поймёте, что они изменят всю ситуацию в Балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Он также назвал предстоящее вступление Швеции и Финляндии в альянс сигналом президенту России Владимиру Путину.

«Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран», — отметил Столтенберг.

Ранее канцелярия финского президента Саули Ниинистё заявила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.