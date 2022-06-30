«Следует натовским методичкам»: как Норвегия пытается ограничить российское присутствие на Шпицбергене

Временной поверенной в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё заявили о неприемлемости действий Осло в отношении ограничений поставок российским поселениям на Шпицбергене. Об этом сообщает МИД России. Решение о рестрикциях Осло принял в конце апреля под предлогом западных санкций. В результате на архипелаг не могут доставить 20 т грузов, включая продовольствие и средства для подготовки к отопительному сезону. В Москве поведение королевства квалифицировали как нарушение международного права. По мнению экспертов, введёнными ограничениями Осло стремится продемонстрировать близость к НАТО и создать на Шпицбергене невыносимые условия для россиян. Как считают политологи, в ответ РФ может поднять вопрос о законности суверенитета Норвегии над архипелагом.

29 июня в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё из-за ситуации вокруг доставок грузов российским поселениям на Шпицберген. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Дипломату из скандинавского королевства заявили о неприемлемости блокирования снабжения ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и Генконсульства РФ на Шпицбергене.

«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — говорится в сообщении МИД РФ.

В нарушение договора

Поставки российским поселениям традиционно осуществляются грузовиками, идущими из Мурманска через КПП «Стурскуг» в городе Тромсё. Оттуда на архипелаг отправляется судно Bring.

После принятия рестрикций норвежские власти прекратили пропуск через «Стурскуг». В результате с 30 апреля около 7 т продуктов, промышленных товаров, оборудования для морских судов и автомобилей остались на российско-норвежской границе.

Также к Шпицбергену не пришёл большой сухогруз из Мурманска, который в мае должен был привезти продовольствие, бытовую химию, запчасти для снегоходов и тепловых станций. По состоянию на конец июня российские поселения архипелага не получили 20 т грузов.

Вопрос нормального снабжения россиян уже поднимался перед губернатором Шпицбергена и МИД Норвегии. Российская сторона призывает сделать исключение из санкционной политики, апеллируя к гуманитарным соображениям. Однако в МИД Норвегии отклонили запрос «Арктикугля» разрешить транспортировку грузов в Баренцбург, где находится российский населённый пункт.

В настоящее время ситуация для россиян не является критической. Например, возникший дефицит продовольствия восполняется покупками в Европе. Однако постояльцы российских посёлков и генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин опасаются, что действия властей королевства не позволят подготовиться к суровому зимнему сезону и продолжить хозяйственную деятельность.

«В заблокированных контейнерах не только продукты, но и медицинское оборудование, а также комплектующие для машин и детали для морской баржи, которая доставляет дизтопливо. Если груз не придёт, то посёлок придётся законсервировать после того, как закончатся местные запасы дизельного топлива», — заявил ранее RT Гущин.

Российское поселение Баренцбург

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По словам дипломата, единственной возможностью снабжения в сложившихся условиях является доставка напрямую российскими судами из Мурманска и Архангельска в порт Баренцбурга. Однако, по мнению генконсула, это довольно дорогие и малоэффективные способы поставок.

На сегодняшний день, по данным МИД РФ, на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста и Генконсульства России товары, «включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств».

С точки зрения Москвы, своими действиями Норвегия нарушает Парижский договор 1920 года. В этом документе закреплён суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но при этом архипелаг был признан территорией с международно-правовым режимом.

В частности, соглашение позволяет странам-подписантам осуществлять хозяйственную деятельность на Шпицбергене, свободно заходить в его воды, пользоваться местными фьордами и портами.

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СССР присоединился к договору 7 мая 1935 года, а 15 февраля 1947 года норвежский парламент принял резолюцию, в которой признал особые экономические интересы Москвы на Шпицбергене.

Комментируя в своём Telegram-канале ситуацию вокруг архипелага, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что «норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания». Такое поведение сенатор назвал аморальным и нарушающим права человека.

Как полагает Косачёв, Осло нарушает статью 3 Парижского договора 1920 года, провозглашающую принцип свободной транспортировки товаров, передвижения граждан и кораблей стран-участниц.

Добыча угля в Баренцбурге

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

По мнению сенатора, Норвегия не первый раз игнорирует положения документа. Так, в 1977 году Осло в одностороннем порядке установил вокруг Шпицбергена 200-мильную «рыбоохранную зону», что позволяет теперь Норвегии создавать препятствия для рыбной ловли иностранным государствам.

С точкой зрения Косачёва о нарушении скандинавским королевством Парижского договора 1920 года согласился и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, своим поведением Осло ставит под вопрос собственный суверенитет над Шпицбергеном.

«Согласен с Косачёвым, но, переводя с дипломатического на юридический, после действий Норвегии с данного момента суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

Усилить давление

Ранее МИД РФ неоднократно обращал внимание на недопустимые с точки зрения международного права действия Норвегии по Шпицбергену. Так, в начале февраля 2020 года к 100-летию Парижского договора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил норвежскому коллеге письмо, в котором изложил позицию и предложения Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства России призвал Осло следовать духу и букве Парижского договора в части обеспечения «одинакового свободного доступа на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности на условиях полного равенства».

Как сообщил Лавров, норвежские власти приняли ряд дискриминационных мер в отношении россиян на Шпицбергене. В частности, он упомянул про «рыбоохранную зону», препятствия для использования вертолётной техники и «искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге». Однако в Осло отказались проводить с Москвой какие-либо консультации по Шпицбергену.

Как считают опрошенные RT эксперты, западные санкции послужили для Осло поводом для усиления давления на российские поселения Шпицбергена. Аналитики уверены, что стратегическая цель скандинавского королевства заключается в минимизации присутствия РФ на архипелаге.

«Главная задача Норвегии — попытаться вытеснить Россию с территории, на которой она совершенно законно осуществляет хозяйственную деятельность», — заявил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Как считает аналитик, Норвегия грубо нарушает договор 1920 года, рассчитывая создать невыносимые условия для дальнейшего пребывания на Шпицбергене шахтёров и сотрудников Генконсульства.

«Даже в годы холодной войны, будучи членом НАТО, Норвегия в отношении с СССР вела себя гораздо более сдержанно. Советское присутствие на Шпицбергене во многом было результатом политического компромисса. Сейчас адекватность в поведении Осло не наблюдается. Складывается впечатление, что руководство Норвегии просто следует натовским методичкам», — предположил Брутер.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк. Он сомневается, что в нынешней ситуации Осло настроен на компромисс с Москвой.

«На мой взгляд, вопросы Шпицбергена решаются в Вашингтоне. Норвегия явно демонстрирует заинтересованность в активном взаимодействии с НАТО, в том числе по Арктике. Её политика — это результат общего ухудшения отношений по линии Россия — Запад. В то же время действия Осло невозможно оправдать. Они нарушают международное право и гуманитарные права российского населения», — подчеркнул Костюк.

Российское поселение на Шпицбергене

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

По мнению экспертов, Россия может решить проблему снабжения Шпицбергена, наладив коммуникацию Баренцбурга с собственными портами в Арктике. Помимо этого, Москва имеет полное право поднять на международном уровне вопрос о том, стоит ли считать тогда Парижский договор утратившим силу и насколько законен суверенитет Норвегии над архипелагом.

В беседе с RT руководитель Центра арктических исследований РАН Валерий Журавель заявил, что в текущих обстоятельствах Москва может провести консультации со странами — участницами Парижского договора.

«Россия в любом случае своих граждан на Шпицбергене в беде не оставит. Возможность доставить туда необходимые грузы есть. А по поводу современного понимания договора 1920 года имеет смысл инициировать консультации с другими участниками. Действиями Норвегии многие недовольны. На мой взгляд, Норвегии не стоило поддаваться давлению НАТО и поступать подобным образом по отношению к российским поселениям Шпицбергена», — заключил Журавель.