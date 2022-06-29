Генконсул России Гущин: Осло не продумал до конца все последствия решения по грузам
- РИА Новости
«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», — сказал он в эфире «России 24». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Он отметил, что подобными действиями Осло также нарушает положения Парижского договора 1920 года.
Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но, согласно особому статусу региона, Россия здесь также ведёт хозяйственную деятельность. Россияне живут и работают в посёлке Баренцбург. Ещё два населённых пункта — Пирамида и Грумант — сейчас законсервированы.