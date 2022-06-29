Генконсул России Гущин: Осло не продумал до конца все последствия решения по грузам

Короткая ссылка
Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.
Генконсул России Гущин: Осло не продумал до конца все последствия решения по грузам
  • РИА Новости

«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», — сказал он в эфире «России 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Он отметил, что подобными действиями Осло также нарушает положения Парижского договора 1920 года.

Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но, согласно особому статусу региона, Россия здесь также ведёт хозяйственную деятельность. Россияне живут и работают в посёлке Баренцбург. Ещё два населённых пункта — Пирамида и Грумант — сейчас законсервированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить