Косачёв прокомментировал отказ Норвегии пропустить на Шпицберген грузы для россиян

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Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека.
Косачёв прокомментировал отказ Норвегии пропустить на Шпицберген грузы для россиян
  • РИА Новости

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал Косачёв в Telegram

Он уточнил, что МИД Норвегии отклонил запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку продовольственных товаров для российских шахтёров в населённый пункт Баренцбург.

Подобными действиями Осло также нарушает положения Парижского договора 1920 года, отметил Косачёв.

Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

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