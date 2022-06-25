«Пока заметна только нехватка сладостей»: как россияне на Шпицбергене справляются с санкциями

Норвегия заблокировала доставку грузов через свои территории в российские шахтёрские посёлки на Шпицбергене. Российские дипломаты обратились к губернатору Шпицбергена и норвежским властям с просьбой снять запрет на перевозки. RT узнал, как справляются с санкциями власти и жители архипелага.

Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но, согласно особому статусу региона, Россия здесь также ведёт хозяйственную деятельность. Россияне живут и работают в посёлке Баренцбург. Ещё два населённых пункта — Пирамида и Грумант — сейчас законсервированы.

До недавнего времени один из маршрутов доставки в посёлки необходимых грузов пролегал через территорию Норвегии. Однако власти страны, сославшись на санкции ЕС, запретили транзит российских грузов на Шпицберген.

Горнорабочий Александр Яцуненко работает на угольной шахте «Баренцбург» с 2018 года. По его словам, на острове ещё в мае все ждали прихода большого сухогруза из Мурманска. Однако судно не пришло.

«Там должны были быть не только продукты, но и бытовая химия, запчасти для снегоходов и тепловых станций. Климат у нас суровый, техника изнашивается, а теплостанция — это сердце и печка посёлка. И если без снегоходов Баренцбург проживёт, то без теплостанции — нет», — рассказывает Александр RT.

Сейчас, говорит Яцуненко, заблокированы маршруты доставки грузов и через территорию Норвегии. Впрочем, как он отмечает, с питанием в посёлках пока проблем нет.

«Заметна, может, только нехватка сладостей из России: нет печенья, конфет и шоколада. А российскую муку, сахар, мясо и молоко заменили на продукты из Эстонии и Германии. Но частично продовольствие из этих стран и раньше поставлялось на остров, — говорит Яцуненко. — А что касается ремонта и обслуживания техники, то кое-что мы и здесь можем изготовить своими руками — у нас есть небольшой заводик, где специалисты могут сделать какие-то вещи. Так что пока всё работает, но на сколько хватит — неизвестно».

«Посёлок придётся законсервировать»

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин в беседе с RT отметил, что, согласно ранее выпущенному предписанию норвежских властей, МИД Норвегии может разрешить российским перевозчикам транспортировку продуктов, лекарств и медицинской продукции, а также сделать исключение для запчастей судов, машин и оборудования для работы шахты и ТЭЦ, то есть всех тех вещей, без которых посёлки не смогут функционировать.

«У нас остаётся только одна возможность — отправлять грузы напрямую российскими судами из Мурманска и Архангельска в порт Баренцбурга. Доступ наших судов на архипелаг по-прежнему открыт, хотя это довольно дорогой и малоэффективный способ доставки грузов», — объясняет дипломат.

Посольство России в Осло направило в МИД Норвегии письмо, в котором содержится просьба освободить от запрета на транзит грузы в российские посёлки на Шпицбергене. Но, по словам Гущина, МИД Норвегии пока не отреагировал на обращение российских дипломатов.

Гущин говорит, что блокада может очень больно ударить по Баренцбургу.

«В заблокированных контейнерах не только продукты, но и медицинское оборудование, а также комплектующие для машин и детали для морской баржи, которая доставляет дизтопливо. Если груз не придёт, то посёлок придётся законсервировать после того, как закончатся местные запасы дизельного топлива», — заключил Сергей Гущин.

В тресте «Арктикуголь» RT пояснили, что уже ведут переговоры с двумя норвежскими перевозчиками, готовыми не только вывезти с границы застрявшие после запрета контейнеры, но и заниматься поставками в дальнейшем.

«На сегодняшний день встал вопрос логистики. До запрета грузы везлись из Мурманска через таможенный пост Борисоглебск, дальше по материковой Норвегии до Тромсё и уже оттуда на норвежских паромах до Шпицбергена, — поясняет представитель треста. — В Тромсё наши перевозчики грузили грузы на паром. В связи с последним запретом наши грузы из России выпустили, а в Норвегию их не пустили».

По словам представителя компании, пока последствия задержки грузов не ощущаются. Кроме того, поскольку в связи с особым статусом Шпицбергена (согласно Шпицбергенскому трактату, Россия наравне с Норвегией имеет право на хозяйственно-экономическую деятельность на архипелаге), трест надеется, что запрет на транзит российских грузов будет снят.

«Мы и раньше не могли привозить на архипелаг некоторые продукты, например икру. Но вот если мы не сможем доставлять сюда стройматериалы и запчасти, последствия будут печальными, — поясняют в «Арктикугле». — Поэтому нам нужны регулярные поставки».