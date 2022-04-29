Норвегия решила закрыть границу для российских грузовиков и порты для судов

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Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают для траулеров.
Норвегия решила закрыть границу для российских грузовиков и порты для судов
  • AP

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введён запрет на ввоз ряда химических веществ», — приводит слова главы МИД Норвегии телерадиокомпания NRK.

В сообщении говорится, что исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор.

Норвегия также закроет порты для захода судов из России.

Отмечается, что исключение будет сделано для рыболовного флота. В компании заявили, что «два из трёх российских судов смогут заходить в порты, как и прежде».

Запрет начнёт действовать 7 мая.

Ранее норвежские власти предупреждали о закрытии пункта пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе.

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