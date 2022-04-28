NRK: норвежские власти могут прекратить грузоперевозки из России

Норвегия может закрыть пункт пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на дальнобойщиков и Министерство финансов королевства.

«Российские дальнобойщики торопятся доставить грузы норвежским покупателям: их руководители сообщили им, что Норвегия собирается закрыть проезд для них с завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

В Минфине подтвердили, что работают над таким решением.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

22 апреля восемь стран — партнёров ЕС, включая Украину, присоединились к европейским санкциям.