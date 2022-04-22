Восемь стран — партнёров ЕС присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза

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Восемь стран — партнёров ЕС, включая Украину, присоединились к европейским санкциям против России, следует из заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
Восемь стран — партнёров ЕС присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он напомнил о решении Совета ЕС от 8 апреля по расширению рестрикций.

«Страны — кандидаты (на вступление в ЕС. — RT) Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, члены европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС», — приводит заявление ТАСС.

Отмечается, что Боррель, таким образом, не включил Украину в число потенциальных кандидатов на вступление в ЕС.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.

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