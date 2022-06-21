Российские дипломаты попросили МИД Норвегии пропустить грузы на Шпицберген

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Российские дипломаты попросили МИД Норвегии освободить от запрета на транзит грузы в российские посёлки на архипелаге Шпицберген. Об этом заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала «Россия 24».
Российские дипломаты попросили МИД Норвегии пропустить грузы на Шпицберген
  • Gettyimages.ru
  • © Arterra

По его словам, российская сторона ставила вопрос доставки грузов перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая.

«Руководство треста «Арктикуголь» написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов именно для грузов в Баренцбург и посёлок Пирамида на Шпицбергене», — цитирует его РИА Новости.

Гущин добавил, что российское посольство сопроводило это письмо в норвежское Министерство иностранных дел со своей нотой, в которой попросило МИД предоставить такое исключение.

В конце апреля глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают только для траулеров.

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