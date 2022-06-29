Временную поверенную в делах Норвегии вызвали в МИД России

Временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с отказом норвежской стороны пропускать российские грузы на Шпицберген.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от Осло скорейшего решения вопроса.

«Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Как сообщил телеканал E24, на данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.

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