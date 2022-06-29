Временную поверенную в делах Норвегии вызвали в МИД России
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от Осло скорейшего решения вопроса.
«Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — заявили в министерстве.
Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Как сообщил телеканал E24, на данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.
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