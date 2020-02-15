В Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

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Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен сообщил, что Осло не планирует проводить консультации по Шпицбергену. 
В Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
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«В письме Лаврова нет ничего нового. Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании», — цитирует High North News Халворсена.

Он отметил, что Норвегия «не проводит консультации с другими странами относительно реализации её суверенитета над какой-либо частью норвежской территории».

4 февраля, к столетнему юбилею подписания договора, Лавров направил своей норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Сёрейде послание, в котором подчёркивалась необходимость соблюдения Норвегией духа и буквы договора в части обеспечения «одинакового свободного доступа на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности на условиях полного равенства».

В послании отмечалось, что, в частности, озабоченность Москвы вызывают введённые ограничения на использование российского вертолёта, направленный исключительно против граждан России, порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой рыбоохранной зоны, искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем.

Лавров предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге.

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