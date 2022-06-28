«Они не понимают, что с этим нельзя шутить»: в России отреагировали на заявление об «отсечении» Калининграда

Бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис утверждает, что ЕС и НАТО «послали сигнал» России о готовности «забрать» Калининградскую область, ограничив транзит с остальной частью России. В Госдуме назвали это заявление провокационным. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в словах экс-главы МВД Латвии звучит призыв к началу третьей мировой войны. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Москве прорабатывают ответные меры на решение Вильнюса перекрыть транзит между российскими регионами.

Слова бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности Евросоюза и НАТО «забрать» Калининградскую область — безумие, заявил RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Все понимают, что Россия никогда не пойдёт на то, чтобы кто-то посягал на наши границы, на наши территории. Исходя из этого, быстрее не будет прибалтийских стран в ЕС, чем Калининградская область куда-то уйдёт. Они не понимают, что с этим нельзя шутить. Когда гражданское общество сегодня в стрессовой, напряжённой ситуации, они стараются поддерживать этот фон для того, чтобы отвлечь своих жителей от внутренних проблем, которые там назревают с каждым днём, с каждым часом», — сказал парламентарий.

Марису Гулбису следует организовать поездку в Калининград, чтобы его заявления об отсечении региона от России выслушали местные военные, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

«Это, безусловно, провокация и посягательство на территориальную целостность России. Господин Гулбис заслуживает следственных действий по целому ряду статей российского Уголовного кодекса. Надо объявить его в розыск и требовать экстрадиции. Можно также организовать его поездку в Калининград с экскурсией по воинским частям. С тем, чтобы его предложения об аннексии Калининграда выслушали непосредственно наши военнослужащие», — заявил Морозов RT.

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Накануне Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область «первым шагом Европы и НАТО» по «отсечению» региона от России, сообщает РИА Новости. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Гулбиса «придурком».

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая...» — написал он в своём Telegram-канале.

При этом в интервью газете «Аргументы и Факты» Медведев указал, что Вильнюс столкнётся с «очень жёсткими» последствиями своего решения по запрету транзита, на котором Евросоюз «даже не настаивал, понимая возможные проблемы».

«Возможностей много, значительная их часть носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия», — пояснил зампред Совбеза РФ.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопрос проработки ответа Москвы на ограничение транзита «находится в движении», поскольку такие недружественные шаги «ни в какие ворота не лезут».

«Когда перекрывают сообщение между регионами РФ, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — цитирует его ТАСС.

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Напомним, в полночь 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит товаров, которые подпадают под санкции ЕС, в Калининградскую область. Под запретом оказались 40—50% номенклатуры грузов.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Вильнюс получил от Еврокомиссии новый документ, который «содержит очень много неясностей и создаёт дополнительные проблемы». В свою очередь, советник литовского президента Кестутис Будрис отметил, что с ЕК проводятся консультации относительно основных принципов транзита российских грузов в Калининградскую область. При этом член Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что на этой неделе Европейский союз опубликует документ, «разрешающий перевозку подпавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию».

Как заявила министр — руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова, решения, призванные регулировать экспортно-импортные отношения России и ЕС, не должны влиять «на внутрироссийские межрегиональные экономические и логистические отношения».

«Нас устраивает только возвращение к тому механизму, который существовал до 17-го числа. Всё остальное мы будем считать передёргиванием ситуации и искажением самой сути соглашения по транзиту. То есть товары недвойного назначения должны беспрепятственно перемещаться из Калининграда и в Калининград», — добавил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, чьи слова приводит ТАСС.