«Нет никакой заданной формы»: в Кремле сообщили о проработке вариантов ответа Литве на блокаду Калининграда

Конкретные ответные меры на решение Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения, заявил Дмитрий Песков. По его словам, для Москвы главное — ответить на недружественные шаги со стороны Вильнюса, а не уложиться в какие-то сроки. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вильнюс столкнётся с ответом «в практической, а не дипломатической плоскости». При этом в Совфеде выступили за то, чтобы каждый гражданин Литвы ощутил последствия в связи с нарушением руководством прибалтийского государства взятых на себя обязательств.

В Москве рассматривают варианты ответа Вильнюсу на решение запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Меры готовятся. После того как мы внимательно всё взвесим, уже будем о чём-то говорить», — сказал Песков, уточнив, что речь идёт о различных вариантах.

По его словам, в данной ситуации важен именно ответ на недружественные шаги литовских властей, а не сроки его реализации: «Нет никакой заданной формы (ответа. — RT), здесь для нас главное — ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки».

Он добавил, что конкретные меры пока находятся на стадии обсуждения.

«В данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга отметила, что ответные меры «прорабатываются в межведомственном формате».

«Было заявлено и Литве, и ЕС через их дипломатические представительства в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное, легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно — и это было подчёркнуто на всех уровнях в Москве — ответные действия будут неизбежными», — сказала дипломат.

По её словам, Вильнюс столкнётся с ответом «в практической, а не дипломатической плоскости».

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Время дипломатических демаршей закончилось, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту», — написал он в своём Telegram-канале.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT констатировал, что действия Литвы носят провокационный характер.

«Идея этой провокации сложилась не в литовских умах, они привнесена извне. Выбор небольшой, понятно, что, скорее всего, Литва это делает по наущению США. Цель — обострить отношения с Россией, создать точку напряжения. Вильнюсу же надо очень здорово задуматься и не дожидаться, когда мы будем принимать меры, и вернуть ситуацию в нормальное состояние», — заявил политолог.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. 20 июня Министерство экономического развития, промышленности и торговли российского региона опубликовало полный перечень товаров, подпавших под запрет. Список определён последней редакцией регламента Совета ЕС №833/2014.

В него, в частности, вошли технологические установки для сжижения природного газа, реактивное топливо и присадки к нему, товары, предназначенные для использования в авиации или космической промышленности, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Как заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Литва грубо нарушает взятые на себя обязательства, поэтому в качестве ответа может быть рассмотрен вопрос денонсации соглашений между Россией и Евросоюзом.

«Ущерб для экономик балтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьёзным. Он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю бюджетов этих стран. Транспорт — это краеугольный камень, на котором, в частности, стояла экономика Литвы, Латвии и Эстонии», — заметил глава региона.

Вместе с тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Литва просто реализует рекомендации Еврокомиссии. По его словам, из регионов России в Калининградскую область продолжаются перевозки пассажиров, а также транзит товаров не из санкционного списка ЕС.