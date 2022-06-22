Песков: в России рассматриваются различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы

Власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждаются конкретные меры», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что санкции, принятые Евросоюзом, в данном случае абсолютно неприменимы.

«Применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит основополагающим документам», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о сроках ответных действий, он подчеркнул, что в ситуации с транзитом важно именно ответить на недружественный шаг, а не «уложиться в какие-то сроки».

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.

Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.