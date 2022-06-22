Военный эксперт Леонков: Литва не закроет морской транзит в Калининград

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Военный эксперт Алексей Леонков поделился мнением, что Литва не будет перекрывать транзит по морю в Калининград. По его словам, это значило бы объявление войны с Россией.

Об этом Леонков заявил в беседе с «МК».

«Всё-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России», — прокомментировал он сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию.

По мнению военного эксперта, у России существует много рычагов давления на Литву, поэтому нужно активизировать усилия и использовать их сразу все, чтобы шокировать оппонента. 

«Я думаю, что Литва, устроившая эту провокацию по инициативе Великобритании, всё-таки пойдёт на попятную после того, как нами будут применены дипломатические и экономические рычаги», —заявил он.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказалась о запрете транзита в Калининград Литвой. По её мнению, ведение литовскими властями ограничений на транзит товаров в Калининградскую область нарушает права человека.

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