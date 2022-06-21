Москалькова назвала нарушением прав человека ограничение Литвой транзита в Калининград
- РИА Новости
«Антироссийские ограничения на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, которые ввела Литва, грубо нарушают права человека», — написала она в Telegram.
Москалькова добавила, что литовская сторона нарушает нормы российской конституции и международного права.
Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.