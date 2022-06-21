Москалькова назвала нарушением прав человека ограничение Литвой транзита в Калининград

Введение литовскими властями ограничений на транзит товаров в Калининградскую область нарушает права человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

РИА Новости

«Антироссийские ограничения на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, которые ввела Литва, грубо нарушают права человека», — написала она в Telegram. Москалькова добавила, что литовская сторона нарушает нормы российской конституции и международного права. Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область. 17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.