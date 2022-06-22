Переориентирование санкционных товаров в Калининградской области займёт несколько недель

Переориентирование санкционных товаров с железной дороги на паром займёт в Калининградской области несколько недель. Об этом завил губернатор региона Антон Алиханов.

«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта», — заявил он в эфире телеканала «Соловьёв LIFE».

Алиханов добавил, что власти региона ведут в этом направлении оперативную работу.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Позднее губернатор региона заявил, что стоимость перевозок в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять.