Алиханов: стоимость перевозок грузов в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что стоимость перевозок в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять.

Он отметил, что власти региона взаимодействуют с федеральным правительством по вопросу стоимости перевозок грузов.

«Есть понимание, что мы сможем обеспечить равнозначность стоимости железнодорожного транзита, который был у нас для этих товаров до последних выходных, и транзита по морским путям сообщения», — цитирует его ТАСС.

Также Алиханов добавил, что западные санкции, нацеленные на нанесение ущерба экономике Калининградской области, не дадут эффекта.

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.