Алиханов: стоимость перевозок грузов в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять
- РИА Новости
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Он отметил, что власти региона взаимодействуют с федеральным правительством по вопросу стоимости перевозок грузов.
«Есть понимание, что мы сможем обеспечить равнозначность стоимости железнодорожного транзита, который был у нас для этих товаров до последних выходных, и транзита по морским путям сообщения», — цитирует его ТАСС.
Также Алиханов добавил, что западные санкции, нацеленные на нанесение ущерба экономике Калининградской области, не дадут эффекта.
Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.