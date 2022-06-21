Алиханов: стоимость перевозок грузов в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что стоимость перевозок в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять.
Алиханов: стоимость перевозок грузов в Калининград по морю и железной дороге удастся сравнять
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Он отметил, что власти региона взаимодействуют с федеральным правительством по вопросу стоимости перевозок грузов.

«Есть понимание, что мы сможем обеспечить равнозначность стоимости железнодорожного транзита, который был у нас для этих товаров до последних выходных, и транзита по морским путям сообщения», — цитирует его ТАСС.

Также Алиханов добавил, что западные санкции, нацеленные на нанесение ущерба экономике Калининградской области, не дадут эффекта.

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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