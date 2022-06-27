Экс-глава МВД Латвии Гулбис высказался о ситуации с ограничением транзита в Калининград

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

«Это (ограничение транзита в Калининградскую область. — RT) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда», — приводит РИА Новости его слова.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.