Экс-глава МВД Латвии Гулбис высказался о ситуации с ограничением транзита в Калининград
- РИА Новости
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область. — RT) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда», — приводит РИА Новости его слова.
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.