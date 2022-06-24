Песков: Россия решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы самым серьёзным образом анализируем эту ситуацию. Мы доводим свою (позицию. — RT) через Министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнёры, а наши оппоненты», — считает пресс-секретарь.
На вопрос о том, что планируется предпринять, чтобы преодолеть ограничения Литвы, Песков сообщил, что для принятия решения необходимо время.
«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определённое время перед тем, как будут приняты решения», — подчеркнул собеседник агентства.
Песков также подчеркнул, что правота России в данной ситуации абсолютна.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.