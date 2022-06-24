Песков: Россия решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы самым серьёзным образом анализируем эту ситуацию. Мы доводим свою (позицию. — RT) через Министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнёры, а наши оппоненты», — считает пресс-секретарь.

На вопрос о том, что планируется предпринять, чтобы преодолеть ограничения Литвы, Песков сообщил, что для принятия решения необходимо время.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определённое время перед тем, как будут приняты решения», — подчеркнул собеседник агентства.

Песков также подчеркнул, что правота России в данной ситуации абсолютна.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.

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