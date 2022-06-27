Медведев: ответ России на ситуацию с Калининградом может «перекрыть кислород» Прибалтике

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике.

«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жёсткими», — заявил он в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Медведева, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой Еврокомиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.