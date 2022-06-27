Медведев прокомментировал заявление о сигнале ЕС и НАТО о готовности «забрать» Калининград

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, который назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.
Медведев прокомментировал заявление о сигнале ЕС и НАТО о готовности «забрать» Калининград
  • РИА Новости

«...бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придёт — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Гулбис в эфире TV24 назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

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