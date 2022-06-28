Джабаров: попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к столкновению

Попытки стран — членов НАТО отторгнуть Калининград от России приведут к военному столкновению, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — цитирует РБК Джабарова.

По его словам, Польше надлежит задуматься, так как они первыми попадут в «эту мясорубку».

Он выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область.

Ранее бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.