Джабаров: попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к столкновению
«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — цитирует РБК Джабарова.
По его словам, Польше надлежит задуматься, так как они первыми попадут в «эту мясорубку».
Он выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область.
Ранее бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.