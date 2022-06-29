Клишас: суверенитет Норвегии над Шпицбергеном под вопросом из-за последних действий Осло

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал решение Осло отклонить заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Он отметил, что подобными действиями Осло также нарушает положения Парижского договора 1920 года.

«Согласен с Косачёвым, но переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал Клишас в Telegram.

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