Клишас: суверенитет Норвегии над Шпицбергеном под вопросом из-за последних действий Осло

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал решение Осло отклонить заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.
Клишас: суверенитет Норвегии над Шпицбергеном под вопросом из-за последних действий Осло
  • РИА Новости

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Он отметил, что подобными действиями Осло также нарушает положения Парижского договора 1920 года.

«Согласен с Косачёвым, но переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента,  суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал Клишас в Telegram.

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