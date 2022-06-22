«Фантазии Вашингтона»: как Минфин США намерен добиться сокращения нефтеприбыли России

Вашингтон ведёт переговоры с партнёрами и союзниками по всему миру, чтобы решить, как ограничить доходы России от продажи энергоносителей и при этом «предотвратить побочные эффекты для мировой экономики». Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, речь идёт о введении ценового потолка. Это якобы снизит стоимость российской нефти и уменьшит доходы РФ, а также позволит увеличить поставки этого энергоресурса на мировой рынок. Между тем западные СМИ сообщают, что РФ сейчас экспортирует больше нефти, чем прежде, и зарабатывает около $20 млрд в месяц, а Западу грозит напряжённое лето. По мнению экспертов, инициатива Вашингтона ввести ценовой потолок на российскую нефть лишена логики, а любые попытки ограничить возможности РФ получать прибыль приведут к ещё большему росту цен.

Вашингтон ведёт переговоры с партнёрами и союзниками по всему миру, чтобы решить, как ограничить доходы России от продажи энергоносителей и при этом «предотвратить побочные эффекты для мировой экономики». Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы говорим о введении ценового потолка или ценового исключения, которое бы расширило и укрепило недавно введённые и планируемые ограничения в сфере торговли энергоносителями со стороны Европы, США, Великобритании и других стран, что приведёт к снижению цен на российскую нефть и уменьшению доходов Путина, одновременно позволяя увеличить поставки нефти на мировой рынок», — заявила Йеллен во время визита в Канаду.

По её словам, введение ценового ограничения — «важный способ предотвратить побочные эффекты» для стран с низкими доходами и развивающихся государств, которые столкнулись с проблемой высоких цен на продовольствие и энергию.

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Между тем издание Business Insider (BI) сообщило, что мир «не может умерить острую потребность в энергопоставках из государства-изгоя», имея в виду РФ.

«Более того, Россия сейчас экспортирует больше нефти, чем до начала войны (так на Западе называют военную спецоперацию России на Украине. — RT), а стремительно растущие цены позволяют ей получать от продаж за рубеж около $20 млрд в месяц», — говорится в материале BI.

Отмечается также, что пока другие импортёры старались не закупать российскую нефть, «на помощь пришла Индия».

«Страну привлекли большие скидки на российскую нефть сорта Urals, в результате чего закупки Дели с почти нулевого уровня выросли до более чем 800 тыс. баррелей в день», — сообщает Business Insider.

Издание также ссылается на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым, на протяжении последних трёх месяцев Россия экспортирует в среднем 7,8 млн баррелей нефти в день, что больше чем в 2021 году, когда Россия продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день.

BI также опросило аналитиков, по мнению которых, лето на нефтяном рынке выдастся «безумно трудным»: скажется снижение предложения России при сохранении высокого спроса, «обусловленного дальнейшим восстановлением после пандемии сферы путешествий».

Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала в Краснодарском крае

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Непосредственным эффектом, который можно увидеть прямо сейчас, это безумно трудное и напряжённое лето», — сказал в комментарии Business Insider аналитик энергетической аналитической компании Kpler Виктор Катон.

BI также отмечает, что по мнению аналитиков, сокращение предложения из России на фоне высокого спроса — «это гарантия ещё большего роста цен».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что нефть «не подчиняется политике, на неё есть спрос», а учитывая уровень цен после мер Запада, у России «нет никаких потерь бюджета»: наоборот, она существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в этом году.

«Нефтяные рынки не следуют политическим приказам, капризам», — подчеркнул Лавров.

«США не являются властелином мира»

Напомним, в мае глава Министерства финансов США заявила по итогам встречи с коллегами из стран G7, что Запад может создать картель покупателей российской нефти, чтобы контролировать повышение цен на топливо. По словам Джанет Йеллен, в рамках группы государств будет установлен ценовой потолок, который поможет Западу уменьшить доходы бюджета России от продажи нефти, при этом не оказывая слишком большой нагрузки на мировую экономику. Впрочем, американский министр не исключила шоков стагфляционного типа вследствие таких мер.

Позже, 14 июня, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям, что американские власти обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть. По его словам, Вашингтон хочет сделать так, чтобы РФ не имела возможности получать выгоду от роста цен на этот энергоресурс на мировых рынках. Адейемо также признал, что Россия, вероятно, нарастила свои доходы от продажи нефти из-за увеличения стоимости.

После этого постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов оценил такие планы Соединённых Штатов, отметив, что Вашингтон — не хозяин земного шара.

«Посмотрим, ведь США не являются властелином мира. Мир намного шире и потребление энергоносителей растёт в первую очередь в Азии, Африке и Латинской Америке, где будут рады видеть российские энергоносители», — сказал Чижов РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Из области фантастики

Как отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго России Сергей Пикин, инициатива Вашингтона по введению ценового потолка на российскую нефть — «просто сотрясание воздуха». По его словам, когда США говорят об этом и прогнозируют увеличение поставок нефти из РФ, они забывают, что антироссийские санкции на Западе и в Европе всё ещё действуют.

«Они сначала должны снять эти рестрикции, а потом уже придумывать какие-то механизмы, позволяющие снизить цены таких поставок. Будет это обложение налогами или прямое изъятие валютной выручки по примеру ситуации с резервами Центрального банка, пока неясно. Вашингтон просто может сказать, что часть выручки за нефть, поставленную в США, России не положена, что она будет направлена на другие более важные цели для мировой политики. Однако возникает вопрос, зачем всё это РФ», — подчеркнул Пикин.

По его словам, пока ни Китай, ни Индия никак не комментировали такого рода инициативы, а потому нет никаких предпосылок к тому, что Россия «вдруг начнёт играть по правилам США».

Здание Минфина США

Gettyimages.ru

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«Если для РФ будет надёжнее поставлять нефть в Азию, она продолжит это делать. России выгоднее заниматься выстраиванием логистики в сторону Китая, Индии и других стран региона, оставаться на этих рынках, поскольку они усиленно растут и в конечном итоге станут ключевым. Пока со стороны Вашингтона наблюдаются лишь слова и никакой конкретики. Если появятся чёткие предложения, Россия сама выберет, как на них ответить», — считает Пикин.

При этом аналитик отметил, что создание любых картелей запрещено законодательством как США, так и Европы.

«И как Вашингтон с Брюсселем будут осуществлять американские инициативы в рамках своего законодательства, совсем непонятно. Кроме того, они сами активно борются с нефтяным картелем ОПЕК. И тут вдруг хотят создать что-то новое и своё. Никакой логики», — заявил Пикин.

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Схожей позиции придерживается и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, инициатива Соединённых Штатов по установлению потолка цен в картеле по покупке российской нефти, выглядит «очень странно».

«Вместо того, чтобы просто отменить санкции и признать, что они больше бьют по США и по всему Западу, чем по РФ, Вашингтон пытается изобрести велосипед. При снятии рестрикций цены на нефть снизились бы автоматически. Однако Вашингтон действует вне логики. Меры США и Запада привели к дефициту и повышению цен. Но признавать свою вину США не хотят, поэтому предлагают механизм по установлению фиксированных цен на нефть из РФ», — заявил Правосудов в разговоре с RT.

США надеются, отмечает эксперт, что за счёт таких мер им удастся снизить инфляцию внутри страны и покупать энергоресурсы по низким ценам.

«Однако на данном этапе всё это выглядит чем-то из области фантастики. Пока те меры, которые приняли США и Запад в целом против РФ, бьют в первую очередь по ним самим. Этот негативный эффект будет только нарастать, если Вашингтон и его союзники продолжат предпринимать попытки ограничить Россию в получении прибыли от поставок нефти. Это приведёт к ещё большему росту цен. В то же время потребители в Азии, которые покупают российскую нефть, получают скидки и чувствуют себя прекрасно. А Россия даже с учётом этих бонусов для азиатских стран увеличила прибыль за поставки нефти», — заключил аналитик.