США обсуждают с союзниками перспективы введения потолка закупочных цен на нефть из России

Власти США обсуждают с союзниками перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Цель состоит в том, чтобы снизить цену, которую они могут в будущем устанавливать при продаже сырой нефти», — приводит ТАСС слова Адейемо на слушаниях в комитете сената США по ассигнованиям.

По его словам, США пытаются сделать так, чтобы Россия не могла получать выгоду от роста цен на нефть на мировых рынках.

Также Адейемо заявил, что Россия, вероятно, увеличила свои доходы от продажи нефти и власти Соединённых Штатов рассчитывают их уменьшить.