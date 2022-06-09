В Госдепе признали, что Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России

Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа столкнётся с трудностями в своём стремлении снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

«Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости», — приводит его слова РИА Новости.

Хохштейн отметил, что наиболее эффективным способом решения проблемы станет снижение зависимости Европы от всех видов поставляемых из России ископаемых ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT поддержал заявление Путина о недальновидной энергетической политике Европы.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.