В Госдепе признали, что Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России

Короткая ссылка
Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа столкнётся с трудностями в своём стремлении снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов.
В Госдепе признали, что Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
  • Gettyimages.ru
  • © David Hecker

«Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости», — приводит его слова РИА Новости.

Хохштейн отметил, что наиболее эффективным способом решения проблемы станет снижение зависимости Европы от всех видов поставляемых из России ископаемых ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT поддержал заявление Путина о недальновидной энергетической политике Европы.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить