Путин назвал недальновидную энергетическую политику Европы причиной кризиса продовольствия

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Президент России Владимир Путин назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.
Путин назвал недальновидную энергетическую политику Европы причиной кризиса продовольствия
  • РИА Новости

«Вторая причина — это недальновидная политика европейских стран, прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, были завышены возможности альтернативных источников энергии.

Он отметил, что многие политические силы Запада стали спекулировать на тревоге населения по поводу изменения климата.

Первой причиной он назвал «беспрецедентную работу печатного станка» в США.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зелёной энергетики и свалить всё на Россию.

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