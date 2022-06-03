Путин: порядочные люди в США признали ошибки страны, приведшие к кризисам

Порядочные люди в Соединённых Штатах признали, что Вашингтон совершил ошибки, которые привели к кризисам, в том числе на рынке продовольствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что проблема на рынке продовольствия начала складываться ещё с февраля 2020 года, в период борьбы с пандемией коронавируса.

Соединённые Штаты начали вливать денежные средства в поддержку населения и отдельных отраслей экономики, отметил он.

При этом Россия делала это гораздо более аккуратно, более точечно, подчеркнул Путин.

«За неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на $5,9 трлн. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так», — пояснил российский лидер.

Министр финансов США Джанет Йеллен, например, отмечала, что они совершили ошибку, сказал Путин.

«Так что это ошибка финансово-экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак. Это был первый шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли цены на продовольствие», — сказал президент России.

Как отмечал в интервью RT помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины.

Ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители.